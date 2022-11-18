Мельбурн, Австралия, , 09:57 — REGNUM Директор отделения Либеральной партии Австралии в штате Виктория Сэм Макквестин заявил, что он «глубоко обеспокоен» заявлением Избирательной комиссии Виктории (VEC) о том, что она передала свое расследование в отношении лидера местной оппозиции Мэтью Гая и его правой руки Митча Кэтлина в Независимую антикоррупционную комиссию. По его словам, избирательная комиссия вмешивается в выборы, сообщает телеканал ABC.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

Резкая критика Сэма Макквестина прозвучала после того, как представители VEC заявили, что недовольны сотрудничеством со стороны штаба Мэтью Гая.

Макквестин сказал журналистам, что он поручил юристам партии написать в Избирательную комиссию штата письмо с просьбой публично объявить, что члены Либеральной партии оказывали содействие в расследованиях органа по подозрению в сокрытии источников финансирования.

Макквестин заявил, что его партия считает, что решение VEC было «преднамеренным» вмешательством в местные выборы, которые пройдут 26 ноября.﻿

«По мнению партии, эти действия представляют собой серьезное, преднамеренное и беспрецедентное вмешательство в выборы в штате Виктория», — говорится в заявлении.