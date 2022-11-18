Уфа, 18 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Свыше 200 обманутых дольщиков поселка Цветы Башкирии в Уфе получат ключи от своих квартир до конца 2023 года. Об этом заявил заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

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Сообщается, что ООО Специализированный застройщик «ОНИКС» вступил в права застройщика и завершит строительство проблемных объектов ООО «Башстройкомплект». Для реализации проекта за достройку проблемных домов новый застройщик получит компенсационные участки.

«В начале ноября ООО СЗ «ОНИКС» возобновил на объекте строительные работы. Более 200 обманутых дольщиков поселка Цветы Башкирии получат ключи от своих квартир до конца 2023 года», — приводит пресс-служба слова Ковшова.

Отмечается, что сейчас рабочие осуществляют демонтаж внутренних стен и перегородок, поскольку, по словам застройщика, они были возведены с нарушением установленных нормативов. Одновременно с этим ведутся работы по наружным сетям электро- и теплоснабжения. На достройке домов задействованы свыше 40 рабочих, три единицы техники.

Ранее сообщалось о том, что ООО «Башстройкомплект» заморозил возведение 11-ти трехэтажных домов в поселке Цветы Башкирии через год после начала строительства (в 2015 году). Некоторые дома находились на этапе фундамента, возведение других домов было остановлено на этапе коробки. В 2016 году в отношении застройщика была введена процедура наблюдения.

В марте 2017 года ООО «Башстройкомплект» признано банкротом. Более 200 граждан, купивших квартиры в поселке Цветы Башкирии, вошли в реестр кредиторов компании. Летом 2021 года ООО СЗ «Оникс» обратился в Арбитражный суд Башкирии с заявлением о намерении стать приобретателем обязательств и имущества ООО «Башстройкомплект». В декабре 2021 года суд вынес решение о передаче незавершенных объектов и недвижимого имущества инвестору.