Бангкок, , 09:52 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз настаивает на том, что отношения Австралии с Францией остаются «крепкими», передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

Выступая в Бангкоке на саммите АТЭС 18 ноября, Альбаниза спросили о двусторонних отношениях после того, как сутками ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в конфронтации с Китаем и отказе от соглашения о покупке подводных лодок французского производства.

«Он имеет право делать любые комментарии как лидер Франции … У нас очень тесные отношения сотрудничества. Мы обсуждали, как мы можем сотрудничать в сфере обороны … Отмечу, например, что бронетранспортеры Bushmasters, которые мы поставляем в … а их сейчас 90 штук, производства Thales. Так вот компания Thales частично принадлежит французскому правительству», — ответил Альбаниз.