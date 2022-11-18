Якутск, , 09:58 — REGNUM На единый номер по вопросам частичной мобилизации в Якутии всё чаще поступают обращения от военнослужащих по обеспечению денежным довольствием. Эти вопросы находятся вне компетенции органов власти республики, подчеркнула на брифинге 18 ноября заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

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Она подчеркнула, что доведение денежного довольствие — ответственность Министерства обороны России и рекомендовала мобилизованным обращаться к военным комиссарам. Что касается поддержки семей военнослужащих, то выплаты в 200 тыс. рублей уже получили почти все. В случае, если у мобилизованных нет родственников или претендует несколько человек, средства перечисляют самому бойцу.

«Сложные вопросы, по которым необходимо уточнение, решаются индивидуально. Кроме того, уже две недели работают группы поддержки семей мобилизованных в каждом районе, в них решаются самые различные проблемы, вопросы о помощи, которые решаются на муниципальном уровне, в том числе с банками, судебными приставами, кредитными организациями», — отметила Ольга Балабкина.

По её словам, если оказываемых мер поддержки семье недостаточно и необходима компенсация неких расходов, можно обратится в управление социальной защиты за получением этой помощи по принципу социального контракта.

Директор республиканского психологического центра Владимир Скрябин рассказал, что помощь психологов получили более 3 тыс. человек — это военнослужащие и их родственники.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,9 тыс. обращений о льготах для семей участников спецоперации в учреждениях образования поступило от жителей Якутии. Заявления принимают по линии министерства образования и науки.