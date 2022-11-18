Канберра, 18 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. 18 ноября на саммите АТЭС в Бангкоке премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза спросили о последнем запуске баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. Его ответ передал телеканал Nine News.

Haz.de Запуск. КНДР

«Ну, Северная Корея — государство-изгой, и им нужно прекратить свое агрессивное поведение», — заявил премьер-министр страны.

«Я говорил об этом на Восточноазиатском саммите, и комментарии Австралии были приветствованы, не в последнюю очередь со стороны Республики Корея и ее президента, с которым я снова провел теплые беседы на этой неделе, и со стороны моего друга премьер-министра Японии», — добавил Альбаниз.

Он также отметил, что с премьер-министром Японии Фумио Кисидой у него сложились «очень тесные отношения, что важно для национальных интересов Австралии».