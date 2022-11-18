Оренбург, 18 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области после массовой гибели людей при пожаре в Стерлитамаке (Башкирия) решено усилить профилактические меры, в частности, более активно проводить подворовые обходы в частном жилом секторе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбуржью.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники Главного управления МЧС России по Оренбургской области регулярно проводят огромный комплекс мер, направленный на предотвращение гибели и травмирования детей на пожарах. С 2014 года в регионе многодетные семьи и одиноко проживающие пожилые люди бесплатно получают автономные пожарные извещатели. Регулярно инспекторы управления надзорной деятельности посещают дома таких граждан, выявляют недостатки в отопительном, печном и электрооборудовании. Дают рекомендации как обезопасить жильё.

«Сегодня, 18 ноября, было принято решение усилить профилактическую работу в данном направлении. Решено чаще проводить подворовые обходы, особенно в частном жилом секторе. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы будут проводить мероприятия, направленные на снижение рисков, в каждом районе Оренбургской области. Дополнительно внимание будет обращено на объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием граждан. Это дома-интернаты, геронтологические центры, учреждения здравоохранения и другие подобные организации», — сказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Александр Ситников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 ноября в Стерлитамакске произошёл смертельный пожар. Его жертвами стали семь человек, в том числе пятеро детей.