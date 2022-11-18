Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Власти Соединённых Штатов призывают европейских политиков осторожнее высказываться о причинах ракетного инцидента в Польше. Об этом пишем американское издание Politico.

США Matt H. Wade

По информации издания, Вашингтон потребовал от стран Евросоюза воздерживаться от категоричных заявлений. Причиной называются обвинения со стороны Киева о причастности Москвы, в то время как Запад считает, что ракету выпустили ВСУ.

В США считают, что пока разногласия не являются критичными, однако в дальнейшем они могут усилиться, и России будет выгодно воспользоваться этим.

Бывший сотрудник Госдепартамента Хизер Конли рассказал журналистам, что на Западе усвоили ценный урок о том, что «нельзя говорить что-то сразу, пока не поймешь, что это такое». По его словам, ставки сейчас слишком высоки.