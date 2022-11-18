Сидней, Австралия, , 09:46 — REGNUM Транспортный хаос в Новом Южном Уэльсе (штат на юго-востоке Австралии), сложившийся в результате конфликта между местным правительством и Профсоюзом водителей железнодорожных поездов и автобусов, продолжится в ближайшие недели. Об этом 18 ноября сообщает телеканал Nine News.

Сидней, Австралия (сс) Herry Lawford

Ссора между правительством штата и профсоюзом привела к хаосу в работе общественного транспорта не в последнюю очередь в Сиднее, где противостояние продолжается еще с лета.

Утром 18 ноября премьер-министр штата Доминик Перротте объявил о пяти днях бесплатного проезда в общественном транспорте через час после того, как в профсоюзе заявили, что железнодорожники прекратят эксплуатировать поезда иностранного производства, если только правительство не согласится на бесплатный проезд или не подпишет документ, обязывающий внести изменения в условиях труда.

«Это продолжается слишком долго. Предоставление бесплатного проезда на неделю гарантирует, что забастовки не произойдут», — объяснил свое решение Перротте.