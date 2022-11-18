Канберра, 18 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг объявила, что австралийский академик Шон Тернелл возвращается домой к семье после 650 дней тюремного заключения в Мьянме. Об этом 18 ноября сообщил телеканал Nine News.

Pixabay.com Мьянма

Еще 17 ноября контролируемое военными правительство Мьянмы объявило об освобождении и депортации Тернелла, а также японского режиссера, бывшего британского дипломата и гражданина США в рамках широкой амнистии заключенных, приуроченной к Национальному дню.

18 ноября Вонг написала на странице в соцсети Twitter, что смогла переговорить с Тернеллом, и подтвердила, что теперь он на свободе и идет домой к семье.

Журналисты также пишут, что с освобожденным профессором также успел поговорить премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.