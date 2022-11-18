Москва, 18 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Провести амнистию для нарушивших Правила дорожного движения (ПДД) мобилизованных автомобилистов предлагают депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

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«Проект постановления у нас готов, сегодня будем вносить», — заявил Нилов.

Парламентарии предлагают «простить» нарушения ПДД всем мобилизованным участникам специальной военной операции, но предполагают некоторые исключения.

Так, под амнистию в случае поддержки постановления большинством депутатов Госдумы подпадут нарушители КоАП по статьям главы 12, за исключением ст. 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения») и ст.12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Ранее проект постановления о проведении амнистии в отношении ряда категорий российских граждан, совершивших преступления в сфере экономики, внесли в Госдуму депутаты от «Новых людей» во главе с Алексеем Нечаевым.