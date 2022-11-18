Воронеж, , 09:37 — REGNUM Сильные снегопады накрыли Воронеж 17–18 ноября, комбинаты благоустройства работают в круглосуточном режиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Расчистка улиц в Воронеже Пресс-служба администрации Воронежа

Как и предупреждали синоптики, 17 ноября в Воронеж пришла по-настоящему зимняя погода — температура опустилась до нуля градусов и небольшого минуса, начался снегопад. По информации администрации Воронежа на утро 18 ноября, за сутки в городе выпало около 10 см снега. Коммунальные службы работали всю ночь.

«Задействовано 174 единицы специализированной техники, использовано 1973 тонны меско-соляной смесь. Пока не было осадков, вёлся и вывоз: с улиц города на полигоны уехало 710 кубометров снега. Вновь осадки начались с разной степенью интенсивности около 4 утра, в разных районах к началу часа пик выпало от 3 до 5 сантиметров», — уточнили в мэрии.

В администрации подчеркнули, что сейчас очистить дороги до черна невозможно, поэтому просят водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

По прогнозу синоптиков, сильные снегопады в Воронеже и области прогнозируются до вечера 18 ноября. Снегопады, менее интенсивные, возможно и на выходные, 19 и 20 ноября.