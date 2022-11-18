Воронеж завалило снегом
Воронеж, 18 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Сильные снегопады накрыли Воронеж 17–18 ноября, комбинаты благоустройства работают в круглосуточном режиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как и предупреждали синоптики, 17 ноября в Воронеж пришла по-настоящему зимняя погода — температура опустилась до нуля градусов и небольшого минуса, начался снегопад. По информации администрации Воронежа на утро 18 ноября, за сутки в городе выпало около 10 см снега. Коммунальные службы работали всю ночь.
В администрации подчеркнули, что сейчас очистить дороги до черна невозможно, поэтому просят водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
По прогнозу синоптиков, сильные снегопады в Воронеже и области прогнозируются до вечера 18 ноября. Снегопады, менее интенсивные, возможно и на выходные, 19 и 20 ноября.