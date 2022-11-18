Сидней, Австралия, , 09:43 — REGNUM Премьер-министр Нового Южного Уэльса (штат на юго-востоке Австралии) Доминик Перротте пообещал восстановить «затопленный» населенный пункт Юговра после того, как разгневанный избиратель отчитал его по поводу экстренной реакции местных властей на наводнение. О подробностях рассказал телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте CEBIT Australia

Перротте и его команда совершили 18 ноября рабочий визит в пострадавший от наводнения город, где повреждено 80% домов и предприятий. Житель Юговры Питер Джонс подошел к Перротте и на камеры начал критиковать работу местных властей.

По его словам, был длительный период, когда жители не могли связаться с полицией и согласовать оказание помощи.

«У нас не было ни еды, ни одежды, никто не говорил, что будет дальше, потому что здесь никого не было», — сказал Джонс премьеру.

Перротте ответил, сказав Джонсу: «Все, что мы можем сделать, чтобы убедиться, что все налажено, мы сделаем».