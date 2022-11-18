Москва, 18 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В России нарастает активность различных вирусов гриппа, в частности, штаммы A (H1N1) 2009, A (H3N2), B и A (H3N2), отличающихся о тех, которые циркулировали в предыдущем эпидсезоне, сообщили 18 ноября в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Значительную угрозу для здоровья людей представляет штамм «свиного гриппа» A (H1N1). Ситуация по коронавирусу также характеризуется активизацией эпидпроцесса. Заболеваемость COVID-19 растет в 20 регионах РФ, в том числе в Москве (+30,9%) и Подмосковье (+4,3%).

В ведомстве отметили, что в условии повышения активности различных инфекционных заболеваний крайне важна вакцинация против гриппа. Особую опасность грипп и COVID-19 представляет для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

ИА REGNUM ранее сообщало, Роспотребнадзор рекомендовал вернуть р ежим ношения защитных масок в общественных местах.

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