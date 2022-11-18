София, , 09:37 — REGNUM Правительство Болгарии смогло собрать всего около 110 млн левов ($58 млн) на покупку партии новых американских истребителей F-16, что может поставить под угрозу проект обновления парка болгарских ВВС. Об этом 18 ноября сообщает БНР.

Согласно официальной информации, соответствующий сбор денег был начат по специальному решению болгарского кабмина, пополнение счета осуществляется из неизрасходованных средств минобороны.

По словам главы оборонного ведомства Болгарии Димитра Стоянова, в ближайшее время активы «будут пополняться, однако не очень быстрыми темпами».

«Мы работаем по одному мини-фонду для каждого конкретного проекта F-16», — отметил, в частности, он.

Напомним в октябре нынешнего года Народное собрание (парламент) Болгарии ратифицировал контракт на восемь самолетов F-16, стоимость которых составит $1 млрд. 673 млн.