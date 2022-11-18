София, 18 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Правительство Болгарии смогло собрать всего около 110 млн левов ($58 млн) на покупку партии новых американских истребителей F-16, что может поставить под угрозу проект обновления парка болгарских ВВС. Об этом 18 ноября сообщает БНР.

Https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon F-16

Согласно официальной информации, соответствующий сбор денег был начат по специальному решению болгарского кабмина, пополнение счета осуществляется из неизрасходованных средств минобороны.

По словам главы оборонного ведомства Болгарии Димитра Стоянова, в ближайшее время активы «будут пополняться, однако не очень быстрыми темпами».

«Мы работаем по одному мини-фонду для каждого конкретного проекта F-16», — отметил, в частности, он.

Напомним в октябре нынешнего года Народное собрание (парламент) Болгарии ратифицировал контракт на восемь самолетов F-16, стоимость которых составит $1 млрд. 673 млн.