Грозный, 18 ноября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Полицейский из Чечни Изнаур Эльбуздукаев стал победителем конкурса на звание лучшего участкового России. За него проголосовали 282 тыс. человек. В качестве приза за победу ему досрочно присвоили очередное специальное звание подполковника полиции и вручили ключи от автомашины «УАЗ Патриот», сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» проходил в 2022 году в 12-й раз. Награждение финалистов состоялось 17 ноября в День участковых уполномоченных полиции в ходе торжественной церемонии, организованной в режиме видеоконференцсвязи. В число призеров попал земляк Изнаура Эльбуздукаева — участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Владикавказу (Северная Осетия) Сослан Царахов, который занял третье место.

Вторым стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Белгородскому району Сергей Наумов. Оба призера удостоены медалей МВД России «За доблесть в службе».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в конкурсе на звание лучшего участкового победил полицейский из Чечни — старший уполномоченный полиции УМВД России по городу Грозный Адам Дутаев. Ему также в качестве приза достался автомобиль.