Донецк, , 09:36 — REGNUM Повреждения в результате обстрела киевскими нацистами Ленинского района Донецка получила инфраструктура кондитерской фабрики. Об этом 18 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Ленинского района пострадала инфраструктура предприятия «Лаконд», — написал он в своём сообщении.

Также Кулемзин уточнил, что при обстреле боевиков ВСУ получили повреждения газопровод, вентиляция и ограждение, и производство на предприятии остановлено. При этом мэр Донецка подчеркнул, что никто в результате обстрела не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 27 ноября 2022 года продлён режим ограничения полётов в ряд аэропортов южной и центральной части России.