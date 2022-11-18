Хабаровск, , 10:04 — REGNUM В 2023 году на базе краевого дворца дружбы «Русь» в Хабаровске будет создан театр народной песни дальневосточных казаков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Ансамбль казаков © ИА REGNUM

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«Создание театра — часть реализации Стратегии государственной политики в отношении казачества на 2021–2030 годы, подписанной президентом России. Сейчас в регионе нет подобных коллективов, потому его создание станет значимым событием», — считает министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

На создание театра из краевого бюджета выделят более 3 млн рублей. Закупят сценические костюмы, инструменты и музыкальное сопровождение.

«Казачья культура — один из столпов воспитания патриотизма у молодёжи. Кроме того, создание нового театра казачьей песни будет способствовать выявлению талантов. Благодаря такой поддержке подрастающее поколение сможет реализоваться в творчестве на благо Родины», — добавил атаман Окружного казачьего общества Хабаровского края Роман Милошин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на городском фестивале «Мы вместе» было представлено казачье подворье.