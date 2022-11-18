Барнаул, , 09:35 — REGNUM Признание Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении самолета Boeing 777 над Донбассом и убийстве 298 его пассажиров следовало ожидать, несмотря на то, что малазийский Boeing был умышленно сбит бандеровцами под руководством опытнейших специалистов НАТО, считает алтайский историк Олег Боронин. В своем теленком-канале он пояснил:

«Трясут тему сбитого в 2014 году бандеровцами малазийского гражданского «Боинга». Гаагский суд, мол, приговорил, Россию не связали, атаковали неумышленно и так далее… Чего тут оправдываться? Кто-то в России, не считая предателей и «пятой колонны», ждал плюс-минус иного «приговора»? «Боинг» сбил бандеровский летчик Волошин ракетой «воздух-воздух». Сбил умышленно: эта операция готовилась при поддержке НАТО специально, чтобы обвинить Россию. Они просчитали, что и ЗРК из России в зоне пролета «Боинга» будет, и по бандеровским самолётам этот ЗРК бить будет — легко обвинить.

Спецоперация, курируемая опытнейшими специалистами НАТО, была спланирована и реализована настолько тонко и четко, что не только общественность — сами «приговорённые» сегодня к пожизненным срокам могут искренне поверить, что именно они причастны к трагедии «Боинга». За успешное участие в чудовищной провокации с гибелью трёх сотен людей бандеровец Волошин через три дня был награждён бандеровским же орденом. Кто был ещё награждён, мы узнаем, конечно, но потом — не теперь.

В марте 2018 года сбивший малайзийский «Боинг» Волошин, к тому времени «ушедший» на гражданку и быстро получивший не по возрасту высокую должность, под психологическим воздействием бандеровских спецслужб «покончил с собой». Точнее, до конца не смог — СБУ или ГУР позаботились, чтоб «всё-таки дошел». Зачем сначала вознесли, а потом убрали? Все просто: к 2018 году в НАТО было окончательно принято решение публично высечь Россию, и лишние свидетели и участники событий однозначно стали не к месту. Кого ещё «самоубили» и иже, мы тоже ещё узнаем, но также потом — не теперь. Точка. Успокойтесь».

Как сообщало ИА REGNUM, крушение пассажирского самолёта Boeing-777-200ER компании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, произошла 17 июля 2014 года на востоке территории б. УССР в разгар «антитеррористической операции», которую проводил Киев против русского населения Донбасса. При крушении лайнера погибли все 298 человек, находившиеся на его борту.

К пожизненным срокам заочно приговорил суд Гааги Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух других фигурантов дела о катастрофе рейса MH17 — Леонида Харченко и Сергея Дубинского.

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