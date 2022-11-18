Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM Прокуратура изучит оправдательный приговор, вынесенный в Екатеринбурге охраннику, пририсовавшему глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.

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Судебный акт будет изучен «на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес охраннику оправдательный приговор. Ранее, в августе, мировой судья признал гражданина виновным в вандализме и назначил ему 180 часов обязательных работ. Но защита подала апелляцию.

Напомним, 7 декабря 2021 года в «Ельцин-центре» сотрудник частной охранной организации нанёс на лица фигур на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» изображение «глаз». Картина была представлена «Государственной Третьяковской галерея». Ещё стоимость составляет порядка 75 млн рублей.

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