Джакарта, 18 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что председательство в G20 проходило «с большими усилиями», сообщает Kompas.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«В период председательства Индонезии в G20 мы делали всё возможное. Почему? В начале председательства мы сказали, что хотим донести голоса развивающихся стран, и мы хотели представить миру конкретное сотрудничество, осуществляемое странами G20», — заявила глава МИД Индонезии.

Среди успехов Индонезии на посту председателя «Большой двадцатки» в этом году — соглашение по документу, озаглавленному «Действия «Большой двадцатки» для активного и всеобъемлющего восстановления».

«Теперь мы проводим отдельные переговоры по так называемому документу «Действия G20 для сильного и всеобъемлющего восстановления», — пояснила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан представил потенциал индонезийского экономического сотрудничества нескольким представителям африканских стран и бизнесменам.