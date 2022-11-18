Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 09:35 — REGNUM В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) из-за метели задержаны рейсы на Москву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Взлётно-посадочная полоса аэропорта Нового Уренгоя Оперативный штаб ЯНАО

На запасные аэродромы в Салехарде и Надыме приземлились рейсы из Домодедово и Шереметьево. Оборотные рейсы из Нового Уренгоя вылетят с задержкой.

Также из-за неблагоприятных для полётов погодных условий задерживаются вертолётные рейсы.

По сведениям синоптиков, сильная метель, с порывами ветра 23 метра в секунду сохранится на Ямале до 19 ноября.