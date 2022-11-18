Тоскана, Италия, , 09:32 — REGNUM Виллу бизнесмена Олега Тинькова обокрали неизвестные преступники, сообщает Adnkronos.

Олег Тиньков Дарья Драй © ИА REGNUM

Происшествие случилось в ночь на 17 ноября. Трое грабителей взломали систему охрану и проникли внутрь дома в Форте-дей-Марми в Тоскане. Они вскрыли два сейфа и смогли вынести драгоценности, часы и другие вещи. Общая сумма похищенного составила несколько сотен тысяч евро.

Кражу обнаружил утром 17 ноября сторож. Уточняется, что сам Тиньков вместе с семьёй находился в Мексике.