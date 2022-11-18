Кишинёв, , 09:40 — REGNUM Правительство Молдавии выделило из государственного бюджета 5 млрд леев ($260 млн) на компенсацию затрат на отопление в зимнее время и другие услуги ЖКХ. Об этом 17 ноября сообщила на брифинге премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Отопление Images Money

«По нашим прогнозам, зима будет трудной. Чтобы снизить последствия энергетического кризиса в холодное время года, на компенсацию отопления государство потратит 5 миллиардов леев», — сказала Гаврилица.

Она отметила, что эта сумма вдвое выше, чем было выделено на компенсации в прошлом году. Глава правительства также сообщила, что большинство населения имеет право на получение компенсаций затрат на природный газ, электроэнергию и отопление.

Напомним, в Молдавии в конце 2021 года разразился энергетический кризис в связи подорожанием энергоресурсов и нежеланием молдавских властей вести переговоры с Россией о скидках. За год тариф на газ в республике вырос в шесть раз, на электроэнергию — в три раза, на водоснабжение — в два раза.