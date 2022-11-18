Псков, , 09:34 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о том, что граждане, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, и те, кто отправился выполнять боевые задачи добровольно, теперь уравнены в своих правах.

Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Согласно указу главы региона, мобилизованные, добровольцы и служащие по контракту уравнялись в своих правах и мерах поддержки от региона. Как отметил Ведерников, это окажет нагрузку на бюджет, но такое решение своевременно.

«Это справедливо, потому что разницы быть не должно. Все в одинаковых условиях защищают нашу страну, нашу Псковскую область с оружием в руках, — заявил Ведерников в своем Telegram-канале. — Меры социальной поддержки для семей служащих по контракту и добровольцев будут действовать не с момента подписания Указа, а с того момента, когда начали действовать меры поддержки семей мобилизованных».

Теперь семьи этих людей могут пользоваться теми же мерами поддержки, которые предпринимались для мобилизованных. Среди них — первоочерёдное зачисление детей в детские сады и школы, освобождение от платы за детские сады, за питание в школе, а также освобождение на два года от транспортного налога.

Напомним, что ранее в Псковскую область вернули пять ошибочно мобилизованных граждан.

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