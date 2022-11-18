Минск, , 09:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы двух стран не разделят ни забор с колючей проволокой, ни преступная борьба политиков с памятью предков.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко выразил уверенность, что многовековые связи двух стран «являются той надежной основой, на которой, несмотря на все трудности, будут восстановлены взаимовыгодные дружелюбные отношения».

«Нас не разделят ни искусственный забор с колючей проволокой, ни преступная борьба временных латвийских руководителей с государственными символами, историей и памятниками предков!» — говорится в поздравлении народа Латвии по случаю дня провозглашения республики, опубликованном пресс-службой президента Белоруссии.

Он также подчеркнул, что испокон веков народы двух стран жили в сердце Европы, сохраняя свои неповторимость и самобытность и «никогда не выступали инициатором военного конфликта и всегда с дружелюбием и уважением относились к соседям».