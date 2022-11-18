Минск, 18 ноября 2022, 09:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы двух стран не разделят ни забор с колючей проволокой, ни преступная борьба политиков с памятью предков.
Лукашенко выразил уверенность, что многовековые связи двух стран «являются той надежной основой, на которой, несмотря на все трудности, будут восстановлены взаимовыгодные дружелюбные отношения».
Он также подчеркнул, что испокон веков народы двух стран жили в сердце Европы, сохраняя свои неповторимость и самобытность и «никогда не выступали инициатором военного конфликта и всегда с дружелюбием и уважением относились к соседям».