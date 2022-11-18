Минск, 18 ноября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы двух стран не разделят ни забор с колючей проволокой, ни преступная борьба политиков с памятью предков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко выразил уверенность, что многовековые связи двух стран «являются той надежной основой, на которой, несмотря на все трудности, будут восстановлены взаимовыгодные дружелюбные отношения».

«Нас не разделят ни искусственный забор с колючей проволокой, ни преступная борьба временных латвийских руководителей с государственными символами, историей и памятниками предков!» — говорится в поздравлении народа Латвии по случаю дня провозглашения республики, опубликованном пресс-службой президента Белоруссии.

Он также подчеркнул, что испокон веков народы двух стран жили в сердце Европы, сохраняя свои неповторимость и самобытность и «никогда не выступали инициатором военного конфликта и всегда с дружелюбием и уважением относились к соседям».