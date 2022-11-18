Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Пуск баллистической ракеты большой дальности Северная Корея нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот пуск является наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и понапрасну повышает напряжённость и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе», ― говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента США.

Как отметил Уотсон, своими действиями КНДР демонстрирует, что «продолжает уделять приоритетное внимание своим незаконным программам создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучию своего народа».

«Соединённые Штаты решительно осуждают Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) за испытание баллистической ракеты большой дальности», ― указано в заявлении.

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Также сообщается, что Вашингтон настоятельно призвал все страны осудить действия Северной Кореи, а КНДР «немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия» и сесть за стол серьёзных переговоров.

В заявлении также говорится, что президент США проинформирован о ситуации, он и его команда нацбезопасности продолжат тесные консультации с союзниками и партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, 18 ноября КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что запущенная Северной Корее ракета, вероятно, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо.

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