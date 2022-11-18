Вашингтон, 18 ноября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Пуск баллистической ракеты большой дальности Северная Корея нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Этот пуск является наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и понапрасну повышает напряжённость и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе», ― говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента США.

Как отметил Уотсон, своими действиями КНДР демонстрирует, что «продолжает уделять приоритетное внимание своим незаконным программам создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучию своего народа».

«Соединённые Штаты решительно осуждают Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) за испытание баллистической ракеты большой дальности», ― указано в заявлении.

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Также сообщается, что Вашингтон настоятельно призвал все страны осудить действия Северной Кореи, а КНДР «немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия» и сесть за стол серьёзных переговоров.

В заявлении также говорится, что президент США проинформирован о ситуации, он и его команда нацбезопасности продолжат тесные консультации с союзниками и партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, 18 ноября КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что запущенная Северной Корее ракета, вероятно, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо.

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