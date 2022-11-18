Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Встречи с лидерами Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии проведёт 18 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке в связи с новыми ракетными пусками Северной Кореи вице-президент США Камала Харрис. Об этом 18 ноября сообщила пресс-секретарь американского политика Кирстен Аллен на своей странице в одной из соцсетей.

Камала Харрис Gage Skidmore

«Вице-президент Харрис созывает мировых лидеров из Японии, Республики Корея, Австралии, Новой Зеландии и Канады для консультаций по поводу недавнего запуска КНДР баллистической ракеты», — написала она в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом ко всем странам мира осудить ракетный пуск Северной Кореи обратились США.