Владивосток, 18 ноября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Объём внешней торговли Приморья в 2021 году превысил 10 млрд долларов США, более 5 млрд из них приходится на Китай. Значительная часть расчётов в торговле идёт в рублях и юанях. По итогам девяти месяцев 2022 года объём торговли увеличился на 31%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Китайский бизнес продолжает реализацию своих проектов в Приморье. К примеру, ТОР «Михайловский» с китайским капиталом занимается выращиванием сои, риса и кукурузы. Есть результаты и в строительной сфере, где КНР является якорным инвестором.

Отмечается, что регион заинтересован в увеличении объёмов торговли с КНР. В связи с этим предлагается оптимизировать работу пунктов пропуска на российско-китайской границе, рассмотреть вопрос о снятии ограничений на въезд грузовых автотранспортных средств на выгрузку-загрузку товаров на территории Китая, увеличить объёмы поставок в Китай высококачественных товаров, производимых в Приморье.

Чтобы возобновить туристический обмен, совместные мероприятия в культурной, научной, образовательной и других областях, китайской стороне предлагается возобновить регулярное международное авиасообщение по маршруту Владивосток — Харбин, согласовать запуск пассажирского поезда «Международный экспресс» по маршруту Гродеково — Суйфэньхэ после снятия ковидных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот за восемь месяцев 2022 года между дальневосточными регионами России и Китаем увеличился на 45,5% до 12,1 млрд долларов США. Всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие между странами обсудили на заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая.