Симферополь, , 09:25 — REGNUM Решение суда Гааги по делу о крушении рейса MH17 в июле 2014 года является позорной страницей в истории мирового правосудия и попахивает геноцидом в сфере юрисдикции. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября высказал председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

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«Решение суда в Гааге по «Боингу» считаю позорной страницей в истории мирового правосудия. Не позволительно и даже преступно, когда политика главенствует в решении суда, заведомо однобоко рассматривая все вопросы в пользу только одной стороны, полностью игнорируя доказательства другой. Это попахивает фашистским геноцидом в сфере юрисдикции, так как [суд] умышленно выносит однобоко ангажированные вердикты и сам попадает под статьи международного трибунала организованного по результатам Второй Мировой войны странами победительницами», — уверен собеседник агентства.

По мнению политика, судьи, вынесшие приговор, «обязательно предстанут перед международным трибуналом в лице РФ, других стран и народов, пострадавших от их судебной вакханалии».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября суд Гааги признал Игоря Гиркина (Стрелкова), Леонида Харченко и Сергея Дубинского виновными в катастрофе рейса MH17 17 июля 2014 года и заочно приговорил их к пожизненному заключению.