Москва, , 09:23 — REGNUM Депутат Государственной думы Николай Валуев («Единая Россия») госпитализирован в Москве. Об этом 18 ноября сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на данные телеграм-каналов.

Николай Валуев Er-duma.ru

49-летний Валуев обратился в медицинское учреждение из-за проблем с ногой, после чего врачи приняли решение оставить бывшего спортсмена в больнице, говорится в публикации.

Сам депутат пока не подтверждал сведения о своей госпитализации.

Николай Валуев в прошлом выступал на профессиональном боксёрском ринге, провёл 52 поединка, одержав 50 побед. Спортивную карьеру он завершил в 2010 году.