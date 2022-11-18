Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Молодой мужчина без видимых причин убил пенсионерку в Пискаревском парке Калининского района Санкт-Петербурга, а затем пытался перерезать себе шею, но остался жив. Об этом преступлении сообщили 18 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нож Snufkin

Трагический случай произошел 17 ноября около 19:00 мск в Пискаревском парке, примыкающем к Пискаревскому мемориальному кладбищу. Тело пожилой женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили прохожие, которые немедленно вызвали «скорую» и полицию. Прибывшим медикам пришлось лишь констатировать смерть горожанки, а полицейские недалеко от места преступления нашли раненого 26-летнего мужчину.

«У мужчины были обнаружены серьезные ножевые ранения, в том числе в области шеи, которые, по предварительным данным, он нанес себе сам», — рассказали в ведомстве и добавили, что задержанный признался, что напал на случайную прохожую и убил ее несколькими ударами ножа, после чего другим ножом нанес ранения себе.

Оба орудия преступления полицейские обнаружили на месте происшествия. Мужчина был передан врачам скорой медицинской помощи и помещён в реанимацию. Как уточнил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах, предполагаемый убийца состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Тем временем сотрудники полиции установили личность погибшей — это 63-летняя пенсионерка, проживавшая на улице Бутлерова. Женщина занималась скандинавской ходьбой и вышла в парк на вечернюю прогулку.