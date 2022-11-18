В Ярославле общественный транспорт будут переводить на газ
Ярославль, 18 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Ярославле и Ярославском районе до конца года запустят в эксплуатацию три новые метановые газозаправочные станции, что поможет развивать общественный транспорт на этом виде топлива. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Сейчас в регионе существует острая нехватка метановых заправок. На действующих заправках постоянно возникают очереди. Часть расходов на строительство компенсирует федеральный бюджет, 30 млн рублей на эти цели выделили власти региона.
Сейчас в области действуют четыре метановые заправки, две из них в Ярославле. Они обслуживают более 8500 единиц техники, в том числе около 165 автобусов, работающих на городских и пригородных маршрутах регулярных пассажирских перевозок.