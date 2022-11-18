Ярославль, 18 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Ярославле и Ярославском районе до конца года запустят в эксплуатацию три новые метановые газозаправочные станции, что поможет развивать общественный транспорт на этом виде топлива. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Правительство Ярославской области Газовая заправка

Сейчас в регионе существует острая нехватка метановых заправок. На действующих заправках постоянно возникают очереди. Часть расходов на строительство компенсирует федеральный бюджет, 30 млн рублей на эти цели выделили власти региона.

«В транспортной сфере региона есть острый запрос на обеспечение газомоторным топливом, и количество транспортных средств для пассажирских перевозок, работающих на газу, в перспективе будет увеличиваться. Использование такого транспорта поможет добиться снижения расходов на топливо и смазочные материалы, что в нынешних условиях очень важно для автотранспортных предприятий», — сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Сейчас в области действуют четыре метановые заправки, две из них в Ярославле. Они обслуживают более 8500 единиц техники, в том числе около 165 автобусов, работающих на городских и пригородных маршрутах регулярных пассажирских перевозок.