Москва, 18 ноября 2022, 09:20 — REGNUM Государственные учреждения здравоохранения пользуются наибольшей популярностью у жителей России. В течение последнего года их посещали 59%, частные клиники — 31%, приводи данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Из тех, кто обращался в государственные и муниципальные учреждения за последний год, каждый второй (49%) остался доволен оказанной медицинской помощью. Остались недовольны 23%, довольны лишь отчасти — 27%.
Не обращались ни в одно медицинское учреждение в течение года 37% мужчин, что в 1,8 раза больше среди женщин (21%), а также люди до 35 лет (29-31%). Также не посещали больницы и поликлиники жители сёл (36%) и граждане со средним образованием (40%).
Опрос по телефону проведён 13 ноября 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году качеством медицинских услуг в медучреждениях России в настоящее время удовлетворены 45% граждан.
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