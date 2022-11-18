Москва, , 09:20 — REGNUM Государственные учреждения здравоохранения пользуются наибольшей популярностью у жителей России. В течение последнего года их посещали 59%, частные клиники — 31%, приводи данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Поликлиника Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3)

Из тех, кто обращался в государственные и муниципальные учреждения за последний год, каждый второй (49%) остался доволен оказанной медицинской помощью. Остались недовольны 23%, довольны лишь отчасти — 27%.

Не обращались ни в одно медицинское учреждение в течение года 37% мужчин, что в 1,8 раза больше среди женщин (21%), а также люди до 35 лет (29-31%). Также не посещали больницы и поликлиники жители сёл (36%) и граждане со средним образованием (40%).

Опрос по телефону проведён 13 ноября 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году качеством медицинских услуг в медучреждениях России в настоящее время удовлетворены 45% граждан.

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