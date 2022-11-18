В минздраве Башкирии сообщили о самочувствии выживших при пожаре детей
Уфа, 18 ноября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Выжившие во время пожара в доме в Башкирии пятилетние мальчики-близнецы пострадали в легкой степени. Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
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Дом после пожара
Сообщается, что на место ЧП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, которые осмотрели детей.
«Малыши немного надышались угарным газом, пострадали в легкой степени. Их родственница написала отказ от госпитализации», — сообщили в пресс-службе.
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