Нашвилл, США, 18 ноября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

skeeze Хоккей

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающие Филип Форсберг, Колтон Сиссонс, Нино Нидеррайтер и Юусо Пярссинен, оформивший дубль.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились защитник Адам Пелеч, нападающие Кэл Клаттербак, Кайл Палмьери и Жан-Габриэль Пажо. Российский защитник Александр Романов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 17 очков. «Айлендерс» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 22 очками.

Читайте также: «Сент-Луис» обыграл «Вашингтон» благодаря победному буллиту Бучневича