Москва, , 09:16 — REGNUM Режим ограничений на полёты в 11 российских аэропортов продлён до 27 ноября, сообщает 18 ноября Росавиация.

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В информации федерального агентства говорится, что режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 27 ноября. Авиасообщение отсутствует с воздушными гаванями Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирам предлагается воспользоваться другими видами транспорта или использовать аэропорты, расположенные в соседних городах.

Режим ограничений на полёты в ряд аэропортов вводится в России с февраля 2022 года на фоне проведения специальной военной операции на территории бывш. УССР.