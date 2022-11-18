Коми, 15 декабря, 2005, 12:30 — ИА Регнум. В Коми наблюдается высокий рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с ценами на другие виды платных услуг населению и потребительские товары, сообщили ИА REGNUM в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Коми.

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе-сентябре 2005г. составила 1,8 млрд.рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2004г. неплатежи граждан за жилищно-коммунальные услуги увеличились в 1,9 раза.

В январе-сентябре 2005г. установленная доля платежей населения в покрытии затрат на предоставление всех видов жилищно-коммунальных услуг с учетом НДС составила 91,7% при региональном стандарте на 2005г. 100%. Фактически жители республики оплатили в среднем 83% начисленных за жилищно-коммунальные услуги сумм.

Стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.метр общей площади жилья в месяц за январь-сентябрь в среднем по республике составила 46,5 рубля, что почти соответствовало региональному стандарту (46,6 рубля) на текущий год. Для сравнения по отдельным регионам: в Архангельской области - 76,3, Вологодской - 30,3, Калининградской - 43,3, Мурманской - 59,8, Новгородской - 52,8, Псковской - 38,9, Кировской - 32,2 и Республике Карелия - 43,2 рубля.