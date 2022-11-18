Бангкок, 18 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Суверенитет и территориальную целостность всех стран следует уважать и не вмешиваться в их внутренние дела. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 18 ноября на 29-й неформальной встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Все разногласия, отметил китайский лидер, следует урегулировать мирно, путём диалога.

«Мы должны чётко придерживаться общей, совместной, устойчивой и основанной на сотрудничестве концепции безопасности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, не вмешиваться во внутренние дела других государств», — приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также призвал уважать пути развития, которые выбрали народы в разных странах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо на встрече лидеров АТЭС призвал к сотрудничеству для преодоления инфляции и обеспечения продовольственной безопасности.

Читайте также: Глава Индонезии призвал лидеров АТЭС укреплять связи в условиях кризиса