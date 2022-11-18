Оренбург, 18 ноября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области на базе Тоцкого военного полигона прошли снайперские учения. В них приняли участие мобилизованные резервисты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЦВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

Пары в составе наблюдателя и стрелка отработали скрытое передвижение на местности, маскировку, наблюдение, сбор информации, стрельбу на различные дальности и снайперскую засаду. В ходе занятий военнослужащие использовали снайперские винтовки СВД и автоматы АК-74.

Участниками контрснайперских операций стали около 100 военнослужащих. Среди них мобилизованные граждане, проходящие подготовку в воинских частях ЦВО под Оренбургом.