Челябинск, 18 ноября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Челябинской области с начала спецоперации существенно выросло количество предприятий, работающих в восемь раз выросло число предприятий, работающих на оборонно-промышленный комплекс. Об этом заявил министр промышленности региона Павел Рыжий на региональном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Изначально в реестр ОПК, входило 23 предприятия. А теперь их насчитывается там 190.

«Когда начались известные события, мы активно работали, чтобы это количество увеличить», — заявил Рыжий.

Чиновник добавил, что всего на Южном Урале в оборонной сфере работают 148 тыс. человек. Их вклад в экономику составляет порядка 1,5 трлн рублей.