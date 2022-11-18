Москва, 18 ноября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео, на кадрах которого ударный дрон-камикадзе уничтожил радиолокационную станцию (РСЛ) системы ПВО ВСУ.

Василий Иванов ИА REGNUM Беспилотный дрон-разведчик наводит артиллерию

«Российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов была обнаружена РЛС формирований ВСУ, после чего по станции был нанесен удар комплексом ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиолокационная станция противника была уничтожена точным ударом беспилотника.