Симферополь, 18 ноября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Запрет на осуществление рейсов в международный аэропорт «Симферополь» продлён по решению Росавиации до 27 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта 18 ноября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь до 27 ноября 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Симферополя, как и аэропорты ещё десяти российских аэропортов, закрыт с 24 февраля 2022 года.