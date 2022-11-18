Вашингтон, , 09:14 — REGNUM США осудили запуск северокорейской баллистической ракеты в сторону Японского моря, произведённый 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент США Джо Байден, указано в сообщении, информирован о произошедшем. Он и его команда продолжат тесные консультации с союзниками и партнёрами.

Ракетный пуск КНДР, подчеркнули в Белом доме, «нагло нарушает» многочисленные резолюции Совбеза ООН и провоцирует усиление «напряжённости» в регионе. В Вашингтоне потребовали прекратить «дестабилизирующие действия» и перейти к дипломатии.

Читайте также: КНДР вновь запустила баллистическую ракету