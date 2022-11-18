Вашингтон, 18 ноября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. США осудили запуск северокорейской баллистической ракеты в сторону Японского моря, произведённый 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Президент США Джо Байден, указано в сообщении, информирован о произошедшем. Он и его команда продолжат тесные консультации с союзниками и партнёрами.

Ракетный пуск КНДР, подчеркнули в Белом доме, «нагло нарушает» многочисленные резолюции Совбеза ООН и провоцирует усиление «напряжённости» в регионе. В Вашингтоне потребовали прекратить «дестабилизирующие действия» и перейти к дипломатии.

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