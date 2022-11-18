Самара, , 09:21 — REGNUM Итоги конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2022» подвели в регионе. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сообщается, что главной целью конкурса является выявление и поощрение лучших студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, студенческих объединений и организаций за достижения, направленные на развитие образования, творчества, спорта, науки, культуры, волонтерской и общественной деятельности в Самарской области.

«Очень рад, что конкурс, который стал для Самарской области традиционным, набирает обороты год от года. Вновь фиксируем рекорд — 1581 заявка. Всем хочу сказать спасибо, потому что участие в конкурсе говорит о готовности активно поучаствовать в общественной жизни», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Отмечается, что в конкурсе 13 номинаций, при этом самой многочисленной стала номинация «Доброволец года» (было подано 400 заявок).

Победителями в номинациях стали:

Студенческая творческая личность ссуза — Гетто Алексей, Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского;

Интеллект года — Яковлева Мария, Самарский государственный медицинский университет;

Студенческая творческая личность вуза — Макарова Ксения, Самарский государственный социально-педагогический университет;

Молодой профессионал года — Марков Марк, Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум им. Смолякова И. И.;

Доброволец года — Володина Анастасия, Самарский государственный социально-педагогический университет;

Студенческий лидер вуза — Снигирь Екатерина, Самарский государственный экономический университет;

Добровольческое объединение года — волонтёрский центр СГСПУ, Самарский государственный социально-педагогический университет;

Староста года — Миролюбов Вячеслав, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева;

Спортсмен года ссуза — Волькен Михаил, Губернский колледж г. Сызрани;

Спортсмен года вуза — Еремеева Елизавета, Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний;

Студенческое СМИ года — студенческий медиа-центр «SPACE MEDIA», Самарский государственный колледж;

Студенческий лидер ссуза — Шишикин Денис, Колледж строительства и энергетики им. П. Мачнева;

Патриотическое объединение года — военно-патриотический клуб «Патриот ПГК», Поволжский государственный колледж;

Также были отмечены студенты в специальной номинации «За верность выбранному пути».