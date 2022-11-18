Вашингтон, 18 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Свой пост собирается покинуть глава Национального экономического совета администрации президента США Брайан Диз. Об этом 18 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Change.gov Брайан Диз. 2008

Уточняется, что 44-летний главный экономический советник Белого дома, занимающий этот пост с 2020 года, уйдёт со своей должности весной-летом 2023 года, при этом действующая американская администрация не хочет его ухода в момент, когда экономика США испытывает серьёзное давление.

Также указывается, что в качестве кандидатов на пост Диза в Вашингтоне рассматривают заместителя американского министра финансов Адевале Адейемо и ранее уже возглавлявшего Национальный экономический совет при 44-м президенте США Бараке Обаме нынешнего координатора Белого дома по реализации пакета мер по развитию инфраструктуры страны Джина Сперлинга.

Кроме того, отмечается, что вместе с Дизом со своего поста может уйти председатель Совета экономических консультантов при администрации президента США Сесилия Роу, намеревающаяся возвратиться к своей работе в Принстонском университете.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября стало известно, что США планируют к 2040 году выпускать и продавать автомобили средней и большой грузоподъемности только с нулевым уровнем выбросов, включая школьные автобусы и тракторные прицепы.