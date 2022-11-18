Bloomberg: главный экономический советник Байдена хочет покинуть свой пост
Вашингтон, 18 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Свой пост собирается покинуть глава Национального экономического совета администрации президента США Брайан Диз. Об этом 18 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Уточняется, что 44-летний главный экономический советник Белого дома, занимающий этот пост с 2020 года, уйдёт со своей должности весной-летом 2023 года, при этом действующая американская администрация не хочет его ухода в момент, когда экономика США испытывает серьёзное давление.
Также указывается, что в качестве кандидатов на пост Диза в Вашингтоне рассматривают заместителя американского министра финансов Адевале Адейемо и ранее уже возглавлявшего Национальный экономический совет при 44-м президенте США Бараке Обаме нынешнего координатора Белого дома по реализации пакета мер по развитию инфраструктуры страны Джина Сперлинга.
Кроме того, отмечается, что вместе с Дизом со своего поста может уйти председатель Совета экономических консультантов при администрации президента США Сесилия Роу, намеревающаяся возвратиться к своей работе в Принстонском университете.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября стало известно, что США планируют к 2040 году выпускать и продавать автомобили средней и большой грузоподъемности только с нулевым уровнем выбросов, включая школьные автобусы и тракторные прицепы.